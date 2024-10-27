Были подсчитаны голоса на 3100 избирательных участков из общего количества 3111.

"Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена", - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили.

Согласно данным ЦИК Грузии, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

Партия "Коалиция перемен" набрала 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и партия "Гахария - За Грузию" набрала 7,76%.

Экзитполы показали другие результаты

Несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу, сообщает Русская служба BBC.

Близкий к грузинским властям телеканал Imedi дает оптимистичные для правящей партии результаты: "Грузинская мечта" - 56,1%. У оппозиционных партий ситуация такова: "Коалиция перемен" - 12,6%, "Единство - национальное движение" - 11,6%, "Сильная Грузия" - 7%.

По версии оппозиционного канала Mtavari, расклад отличается: "Грузинская мечта" - 42%, "Коалиция перемен" - 18%, "Единство - национальное движение" - 13%, "Сильная Грузия" - 9%, "Гахария - За Грузию" - 8%.

Другой оппозиционный телеканал, Formula, прогнозирует еще меньший процент у правящей партии: "Грузинская мечта" - 40,9%, "Коалиция перемен" - 16,7%, "Единство - национальное движение" - 16,7%, "Сильная Грузия" - 10,3%, "Гахария - За Грузию" - 8,2%.