Центризбирком Грузии сообщил, что после обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 54,08% голосов.
ЦИК Грузии: Правящая партия "Грузинская мечта" победила на выборах, оппозиция не признает результаты (3)
Были подсчитаны голоса на 3100 избирательных участков из общего количества 3111.
"Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена", - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили.
Партия "Коалиция перемен" набрала 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и партия "Гахария - За Грузию" набрала 7,76%.
Экзитполы показали другие результаты
Несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу, сообщает Русская служба BBC.
Близкий к грузинским властям телеканал Imedi дает оптимистичные для правящей партии результаты: "Грузинская мечта" - 56,1%. У оппозиционных партий ситуация такова: "Коалиция перемен" - 12,6%, "Единство - национальное движение" - 11,6%, "Сильная Грузия" - 7%.
По версии оппозиционного канала Mtavari, расклад отличается: "Грузинская мечта" - 42%, "Коалиция перемен" - 18%, "Единство - национальное движение" - 13%, "Сильная Грузия" - 9%, "Гахария - За Грузию" - 8%.
Другой оппозиционный телеканал, Formula, прогнозирует еще меньший процент у правящей партии: "Грузинская мечта" - 40,9%, "Коалиция перемен" - 16,7%, "Единство - национальное движение" - 16,7%, "Сильная Грузия" - 10,3%, "Гахария - За Грузию" - 8,2%.
Ранее сообщалось, что преодолевшие порог в 5% голосов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы "Грузинской мечты".
"Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти", - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.
В "краже выборов" правящую партию обвинила и глава "Единого национального движения" Тинатин Бокучава.
По ее словам, ЦИК "выполнил грязный приказ Иванишвили" (основатель партии "Грузинская мечта" олигарх Бидзина Иванишвили) и "украл у грузинского народа победу и европейское будущее".
Коалиция "Сильная Грузия" во главе с партией LELO и "Гахария - За Грузию" также заявила, что не признает предварительные итоги голосования.
Кроме того, преодолевшие порог в 5% оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.
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