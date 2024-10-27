Государственное агентство обеспечения (NVA) объявило о реализации вещественных доказательств, изъятых по уголовным делам, предложив купить на аукционе три вида луковиц цветов по меньшей мере за 230 тысяч евро, говорится в сообщении агентства.
Жителям предлагают купить луковицы цветов, изъятые у преступников
Агентство предлагает купить на аукционе 3030 коробок луковиц тюльпанов. На аукционе стартовая цена составляет 198 930 евро.
Также предлагается купить 595 коробок луковиц нарциссов, стартовая цена которых составляет 13 923 евро, а также 71 коробку луковиц мускари, стартовая цена 17 466 евро.
Недавно агентство предложило купить разные виды горшечных растений. Всего на продажу было выставлено около 75 000 растений.
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