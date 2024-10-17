Видео От орхидей до пальм - в продажу поступили десятки тысяч конфискованных растений

Атмосфера на большом складе Государственного агентства обеспечения сейчас напоминает ботанический сад. Не только военная продукция, автомобили, химические продукты, но и растения запрещены к ввозу в Россию и Беларусь после санкций, введенных Европейским союзом (ЕС).

Таможенная полиция Службы госдоходов (VID) задержала груз, который должен был отправиться в Россию или Беларусь.

Однако, поскольку растения могут относительно быстро погибнуть, их решено было выставить на продажу. Об этом сообщает агентство в соцсети Х. Этот пост вызвал большой резонанс.

На продажу выставлены орхидеи, пальмы, суккуленты и различные экзотические растения. Всего около 75 000 единиц растений.

Конфискованные растения будут доступны для покупки до 21 октября.

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Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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