Он отметил, что выборы в целом, а не только в Грузии, становятся все более непрозрачными, зачастую с разными вариантами голосования.

По его словам, можно предположить, что результаты выборов в Грузии были сфальсифицированы, однако сложно сказать, сможет ли грузинская оппозиция это доказать и будет ли это учтено в правовой системе страны.

Хотя оппозиционные партии Грузии не признают результаты парламентских выборов, Даукштс считает, что результаты выборов останутся в силе. Он пояснил, что необходимо учитывать геополитические обстоятельства.

По мнению политолога, правительство Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили лидером правящей партии "Грузинская мечта", скорее всего, согласилось на аннексию Южной Осетии. Россия, с другой стороны, пообещала вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии в атмосфере благосклонного отношения к Грузии.

Политолог отметил, что на данный момент сложно сказать, сбудется ли это, но на прошлой неделе в Москве шли переговоры о выводе российского контингента войск.

Даукштс подчеркнул, что исход выборов неблагоприятен для грузинской оппозиции, которая крайне расколота и не может договориться ни по одному вопросу. По его словам, раскол оппозиции помог Иванишвили и партии "Грузинская мечта" набрать голоса, хотя опросы показали иную картину, а именно, что 70, 80% грузин хотели бы присоединиться и пойти в направлении Европы.

Ранее сообщалось, что центризбирком Грузии сообщил, что после обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 54,08% голосов.

Были подсчитаны голоса на 3100 избирательных участков из общего количества 3111.

"Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена", - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили.

Согласно данным ЦИК Грузии, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

Партия "Коалиция перемен" набрала 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и партия "Гахария - За Грузию" набрала 7,76%.

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