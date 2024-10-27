"Уже не знают, как у народа деньги отобрать": родитель возмущен системой получения водительских прав в Эстонии

"Так случилось, что я попал в тяжелое ДТП, процесс лечения и восстановления может затянуться на годы. Поскольку голова у меня в порядке и руки целы, я продолжаю работать. Делать это удаленно нет возможности, поэтому мы какое-то время назад решили, что наш сын, которому сейчас уже чуть более 17 лет, пойдет получать водительские права, чтобы мог возить не только меня, но и маму с сестрой, - поделился своей историей Алексей из Маарду. - Перед тем как отправить сына в автошколу, мы изучили все нюансы, связанные с этими правами. Но буквально через полгода года нас ожидал неприятный сюрприз".