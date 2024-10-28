Нарушение санкций против РФ и Беларуси: в этом году начато уже 94 уголовных процесса

Он также указал, что всего до сих пор было начато более 300 уголовных процессов в связи с нарушением санкций против России и Беларуси.

По прогнозам Зукулса, возможно, в этом году число уголовных процессов, начатых в связи с нарушением санкций против РФ и Беларуси, будет чуть выше, чем в прошлом году.

Кроме того, он указал, что в 2023 году в сфере экспорта и импорта за весь год было остановлено более 2170 таможенных процедур, а в этом году число таможенных процедур уже превысило 2400. "Количество случаев, которые мы констатировали, не снижается", - отметил Зукулс.

По его словам, при экспорте в Россию и Беларусь чаще всего пресекались случаи попыток вывоза автомобилей, тяжелых тракторов, а также электротехники и различных приборов, а России и Беларусь чаще всего пытались ввезти изделия из древесины, корма для животных и металлопродукцию.

"Это потенциальное мошенничество пытаются реализовать, меняя страну происхождения или неправильно указывая строну происхождения товаров", - добавил Зукулс.

Кроме того, он указал, что объемы обнаруженных контрабандных сигарет в три раза выше, чем в прошлом году, что также связано с тем, что в этом году были констатированы большие случаи контрабанды сигарет. В этом году должностные лица таможни предотвратили и серьезные посылки гашиша в Россию.

На вопрос, почему увеличиваются объемы контрабанды, Зукулс выразил мнение, что, возможно, "в странах, с которыми мы граничим, наблюдается большее волнение".

Он также отметил, что обозначилась новая тенденция - констатированы произведенные в Евросоюзе нелегальные сигареты.

Зукулс отметил, что по-прежнему чаще всего констатируются контрабандные товары белорусского происхождения, а на втором месте в данный момент могут быть произведенные в ЕС нелегальные сигареты.

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