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Нарушение санкций против РФ и Беларуси: в этом году начато уже 94 уголовных процесса

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Раймонд Зукулс
Раймонд Зукулс Фото: Edijs Pālens/LETA

Служба госдоходов (VID) в этом году начала 94 уголовных процесса в связи с нарушением санкций против России и Беларуси, заявил в понедельник в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении заместитель гендиректора VID по таможенным вопросам, директор таможенного управления Раймонд Зукулс.

Он также указал, что всего до сих пор было начато более 300 уголовных процессов в связи с нарушением санкций против России и Беларуси.

По прогнозам Зукулса, возможно, в этом году число уголовных процессов, начатых в связи с нарушением санкций против РФ и Беларуси, будет чуть выше, чем в прошлом году.

Кроме того, он указал, что в 2023 году в сфере экспорта и импорта за весь год было остановлено более 2170 таможенных процедур, а в этом году число таможенных процедур уже превысило 2400. "Количество случаев, которые мы констатировали, не снижается", - отметил Зукулс.

По его словам, при экспорте в Россию и Беларусь чаще всего пресекались случаи попыток вывоза автомобилей, тяжелых тракторов, а также электротехники и различных приборов, а России и Беларусь чаще всего пытались ввезти изделия из древесины, корма для животных и металлопродукцию.

"Это потенциальное мошенничество пытаются реализовать, меняя страну происхождения или неправильно указывая строну происхождения товаров", - добавил Зукулс.

Кроме того, он указал, что объемы обнаруженных контрабандных сигарет в три раза выше, чем в прошлом году, что также связано с тем, что в этом году были констатированы большие случаи контрабанды сигарет. В этом году должностные лица таможни предотвратили и серьезные посылки гашиша в Россию.

На вопрос, почему увеличиваются объемы контрабанды, Зукулс выразил мнение, что, возможно, "в странах, с которыми мы граничим, наблюдается большее волнение".

Он также отметил, что обозначилась новая тенденция - констатированы произведенные в Евросоюзе нелегальные сигареты.

Зукулс отметил, что по-прежнему чаще всего констатируются контрабандные товары белорусского происхождения, а на втором месте в данный момент могут быть произведенные в ЕС нелегальные сигареты.

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