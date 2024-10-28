Подготовка убежищ в столице идет медленно

Из почти 500 мест в Риге, подходящих для убежищ, обследовано 380, и только 160 из них признаны соответствующими.

В микрорайоне Дрейлини на окраине Риги находится детский сад Dzilniņas. Здесь в начале октября городская дума в ходе торжественной церемонии установила первый знак "Убежище".

Оно расположено в подвале и состоит из пяти небольших помещений, в одном из которых находится отопительный котел, то есть реально для использования пригодны только четыре помещения.

Еще одна комната заставлена старыми кроватками, стеклянными банками и цветочными горшками. Полностью свободно только одно помещение в подвале. В этом убежище могут разместиться до 85 человек.

Три указателя убежищ имеются и на домах вблизи садика, но двери в подвалы заперты, и нет никаких указаний, к кому обращаться, чтобы попасть туда в случае опасности. В этих подвалах могут разместиться до 1800 человек.

Все возможные места на предмет обустройства в них убежищ обследует Государственная пожарно-спасательная служба.

На всех подходящих для этого помещениях должны быть установлены указатели. Служба уже начала их выдачу самоуправлениям.

Больше всего указателей получила Рига - 40, из них пять уже установлены.

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