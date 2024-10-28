Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF), который прошел с 17 по 27 октября, порадовал зрителей сотней показов. А в субботу состоялась церемония награждения. Пальма первенства отдана документальной ленте украинского режиссера Ольги Журбы "Песни медленно горящей земли" (Songs of the Slow Burning Earth).
Главный приз Рижского кинофестиваля получил документальный фильм из Украины
Работа Журбы, отмеченная бронзовой статуэткой и денежной премией в 10 000 евро, была охарактеризована жюри как "Трогательный фильм, изображающий суровую реальность войны за пределами фронта с непоколебимым духом и в честной, уважительной манере".
В национальном конкурсе короткометражных фильмов за главный приз и денежный приз в размере 1000 евро боролись девять латвийских короткометражек фильмов, победителем был признан фильм режиссера Робертса Ванагса "Северный полюс", а лента Алексея Радинского "Там, где кончается Россия" была признана лучшей среди 25 работ на международном конкурсе короткометражных фильмов. Ее создатели получили денежную премию в размере 2000 евро.
Видеоклип, созданный режиссёром Анной Ансоне на песню Protection немецкой пост-панк-группы Smile, победил в Балтийском конкурсе музыкальных видео и получил денежный приз в размере 1000 евро.
Победителем в разделе Short Riga Test Screenings стал короткометражный фильм Илдзе Фелсберги "Где спит по ночам солнце?": создателям полагаются услуги на постпродакшн на сумму 5 тысяч евро от компании BBPosthouse.
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