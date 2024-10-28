Главный приз Рижского кинофестиваля получил документальный фильм из Украины

Работа Журбы, отмеченная бронзовой статуэткой и денежной премией в 10 000 евро, была охарактеризована жюри как "Трогательный фильм, изображающий суровую реальность войны за пределами фронта с непоколебимым духом и в честной, уважительной манере".

В национальном конкурсе короткометражных фильмов за главный приз и денежный приз в размере 1000 евро боролись девять латвийских короткометражек фильмов, победителем был признан фильм режиссера Робертса Ванагса "Северный полюс", а лента Алексея Радинского "Там, где кончается Россия" была признана лучшей среди 25 работ на международном конкурсе короткометражных фильмов. Ее создатели получили денежную премию в размере 2000 евро.

Видеоклип, созданный режиссёром Анной Ансоне на песню Protection немецкой пост-панк-группы Smile, победил в Балтийском конкурсе музыкальных видео и получил денежный приз в размере 1000 евро.

Победителем в разделе Short Riga Test Screenings стал короткометражный фильм Илдзе Фелсберги "Где спит по ночам солнце?": создателям полагаются услуги на постпродакшн на сумму 5 тысяч евро от компании BBPosthouse.

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