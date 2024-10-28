На прошлой неделе, 23 октября, сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе совершена попытка убийства. Стражам порядка удалось оперативно задержать двух мужчин и применить к ним меру пресечения - заключение под стражу, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Юлия Юране.
Попытка убийства в Даугавпилсе: один человек пострадал, подозреваемые оперативно задержаны
23 октября 2024 года в Даугавпилсе, на улице Андрея Пумпура в 01:55 двое мужчин, ранее попадавших в поле зрения полиции и судимых, подъехали на автомобиле Audi A6 и целенаправленно направились в сторону автомобиля Mercedes Benz, в котором в тот момент находились двое мужчин. В руках у одного из преступников находилось огнестрельное оружие, он угрожал им и совершил выстрел через окно, ранив таким образом водителя машины, который был доставлен в местное медучреждение.
По подозрению в совершении вышеупомянутого преступления стражи порядка в течение нескольких часов задержали двух мужчин - 1991 и 1988 годов рождения. В момент задержания у них было изъято огнестрельное оружие.
В ходе санкционированного обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчин второе огнестрельное оружие, похожее на обрез ружья 16-го калибра, которое, по имеющейся у полиции информации, могло быть использовано при совершении преступления. Кроме того, стражи порядка изъяли 11 патронов, один стреляный патрон, одежду, маску и другие вещественные доказательства.
24 октября 2024 года к обоим задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование и выяснение мотивов продолжается.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту попытки убийства.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.
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