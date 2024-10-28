Тысячи людей в Грузии протестуют против "кражи" парламентских выборов

Тысячи людей в Грузии в понедельник, 28 октября, отозвавшись на призыв оппозиции, вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации результатов парламентских выборов.
Демонстранты собираются у главного здания парламента, передает AFP с места событий.
Наблюдатели за выборами заявляют, что им удалось раскрыть масштабную схему мошенничества, которая исказила результаты выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта".
People chant "Sakartvelo"— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) October 28, 2024
The flags of Georgia, the EU, and Ukraine are seen to be waved.pic.twitter.com/ZVC6jhturW
Набирает обороты и международная критика нарушений, допущенных на субботних выборах.
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