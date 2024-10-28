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Alexandra Nekrasova

Тысячи людей в Грузии протестуют против "кражи" парламентских выборов (1)

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Тысячи людей в Грузии протестуют против "кражи" парламентских выборов
Тысячи людей в Грузии протестуют против "кражи" парламентских выборов Фото: Zurab Tsertsvadze/AP

Тысячи людей в Грузии в понедельник, 28 октября, отозвавшись на призыв оппозиции, вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации результатов парламентских выборов.

Демонстранты собираются у главного здания парламента, передает AFP с места событий.

Наблюдатели за выборами заявляют, что им удалось раскрыть масштабную схему мошенничества, которая исказила результаты выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Набирает обороты и международная критика нарушений, допущенных на субботних выборах.

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