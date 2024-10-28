Тысячи людей в Грузии протестуют против "кражи" парламентских выборов

Тысячи людей в Грузии в понедельник, 28 октября, отозвавшись на призыв оппозиции, вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации результатов парламентских выборов.