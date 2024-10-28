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Alexandra Nekrasova

"Порзиньгис потерял сборную". Соцсети реагируют на отъезд Тиммы в Россию

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Янис Тимма
Янис Тимма Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В воскресенье, 27 октября, стало известно, что баскетболист Янис Тимма примет участие в турнире, организованном российской букмекерской конторой "Лига Ставок". Эта новость шокировала латвийскую общественность.

Пользователи социальной сети X, похоже, не слишком удивлены решением игрока, но возмущены. Кто-то назвал Тимма "нашим непонятым ребенком", кто-то - предателем. Еще кто-то увидел в этом решении отчаянный шаг.

Создатель контента Ричард Громулс обругал баскетболиста, после чего написал: "Он был нашим непонятым ребенком! Кристап Порзиньгис потерял сборную!".

В ответном сообщении пользователь X Мартиньш Лусис пренебрежительно отозвался о мышлении Тиммы: "Не только волосы когда-то выбелил, но в какой-то момент то средство проникло гораздо глубже".

Публицист Элита Вейдемане назвала Тимму предателем.

Другой пользователь, Юргис, задался вопросом о перспективах спортсмена в России вне спорта: "Не заберут ли его в армию? В России уже нет никаких прав человека, и Путин спокойно мог бы так позабавиться. Это похоже на отчаянный шаг со стороны Яниса".

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