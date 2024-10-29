Десятки солдат погибли при нападении на военную базу в Чаде

Президент посетил подвергшуюся нападению базу на острове Баркарам в районе озера Чад и объявил, что будет начата военная операция по поимке нападавших.

Армия Чада уже давно сражается с повстанцами на западе страны, недалеко от границы с Нигерией.

Пока неизвестно, кто стоит за этим нападением, но во многих предыдущих нападениях в регионе подозревается исламистская группировка "Боко Харам".

В марте семь солдат были убиты в результате нападения, ответственность за которое правительство возложило на "Боко Харам". Инцидент усилил опасения по поводу возобновления насилия в районе озера Чад, где с 2020 года воцарился относительный мир, когда армия успешно ликвидировала базы боевиков в этом районе. В регионе вновь открылись школы, мечети и церкви, возобновили работу благотворительные организации.

"Боко Харам", которая начала мятеж против западного образования более десяти лет назад, пытается навязать исламские законы на северо-востоке Нигерии. Беспорядки также распространились на Камерун, Нигер и Чад.

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