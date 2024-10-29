Хорватия поставит в Украину десятки танков

В письме о намерениях, подписанном министром обороны Хорватии Иваном Анушичем и его немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, говорится, что Загреб поставит Украине 30 танков, 30 боевых машин пехоты, боеприпасы и оборудование.

Согласно информации, предоставленной министерством обороны Хорватии, стоимость этой военной техники, произведенной в Восточной Европе, будет вычтена из общей стоимости новых танков Leopard 2A8, которые Хорватия закупит у Германии.

"Дополнительная ценность этой модели покупки заключается в том, чтобы помочь Украине бороться с российской агрессией", - сказано в заявлении министерства обороны Хорватии.

Анушич заявил, что соглашение будет реализовано в кратчайшие сроки. "Это один из важнейших проектов модернизации хорватской армии", - сказал министр.

По информации министерства, Хорватия также закупит американские ракетные комплексы Himars M142, а также беспилотные летательные аппараты.

В апреле Хорватия получила первые шесть из 12 истребителей Rafale, заказанных у Франции.

После полномасштабного вторжения России в Украину Хорватия предоставила Украине военную помощь на сумму более 200 миллионов евро.

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