Хорватия закупит до 50 танков Leopard у Германии и поставит часть своих старых танков и другой военной техники Украине, сообщило в понедельник, 28 октября, министерство обороны Хорватии.
Хорватия поставит в Украину десятки танков
В письме о намерениях, подписанном министром обороны Хорватии Иваном Анушичем и его немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, говорится, что Загреб поставит Украине 30 танков, 30 боевых машин пехоты, боеприпасы и оборудование.
Согласно информации, предоставленной министерством обороны Хорватии, стоимость этой военной техники, произведенной в Восточной Европе, будет вычтена из общей стоимости новых танков Leopard 2A8, которые Хорватия закупит у Германии.
"Дополнительная ценность этой модели покупки заключается в том, чтобы помочь Украине бороться с российской агрессией", - сказано в заявлении министерства обороны Хорватии.
Анушич заявил, что соглашение будет реализовано в кратчайшие сроки. "Это один из важнейших проектов модернизации хорватской армии", - сказал министр.
По информации министерства, Хорватия также закупит американские ракетные комплексы Himars M142, а также беспилотные летательные аппараты.
В апреле Хорватия получила первые шесть из 12 истребителей Rafale, заказанных у Франции.
После полномасштабного вторжения России в Украину Хорватия предоставила Украине военную помощь на сумму более 200 миллионов евро.
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