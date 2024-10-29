Сегодня суд огласит приговор по делу об убийстве Бункуса

Ранее прокурор Римантс Кузма потребовал приговорить обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошея к пожизненному заключению и пробационному надзору на три года.

Для обвиняемых в заказе убийства бизнесменов - Александра Бабенко, 1961 года рождения, и Михаила Ульмана, 1953 года рождения, - прокурор требует по 20 лет лишения свободы с пробационным надзором три года и конфискации имущества. Обвиняемым бизнесменам предложено конфисковать недвижимость, автомобили и доли в предприятиях.

Прокурор Алдис Ласманис сообщил агентству LETA, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса в ноябре истекает максимальный срок содержания под стражей. Это означает, что к этому времени в суде должен быть вынесен полный приговор, иначе содержание обвиняемых под стражей будет прекращено.

С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял их просьбы.