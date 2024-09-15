Это самое ужасное сексуальное отклонение, которое я когда-либо видела в своей жизни. Пережитое и спустя десятилетия вызывает дрожь. Все произошло в первой половине девяностых годов в Риге в туалете на станции Земитаны, точнее - в дыре в бетонном полу, где плавали фекалии. И не только... У произошедшего было несколько свидетелей, но то, что выяснилось потом, шокировало еще больше.

Девяностые годы были динамичным временем. Монстр СССР рухнул, холодная война закончилась, Латвия вернула независимость. Глубоко вдохнув воздух свободы, люди учились жить заново. За подъемом Атмоды последовало смятение. Денег не было, но были возможности. С медийной сцены пропали старые издания, картина прессы изменилась до неузнаваемости. Принцесса Диана была счастливо жива, а секс-скандал Билла Клинтона и Моники Левински еще только назревал. Тем временем в Латвии гремело дело о трех миллионах Latvenergo и кризис "Банка Балтия". На фоне конкурса "Мисс Латвия" видны криминальные субкультуры.

Порнографический контент уже не был под девятью печатями и мелкими ручейками просачивался в повседневную жизнь, смущая аудиторию старшего возраста. Конечно, интернета с бесконечно широким спектром предложений для всех групп по интересам не было, однако литература и журналы на пикантную тематику уже не были табу. Свободно доступны стали порнографические видео, и в фильмах все чаще демонстрировались откровенные сцены.