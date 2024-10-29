Фото Кадыров: дрон атаковал территорию "университета спецназа" в Чечне

Кадыров утверждает, что на территории университета загорелась крыша "пустого здания". Он заявил, что жертв нет и пожар уже потушен.

🇷🇺 Lidrobotu uzlidojuma rezultātā Čečenijas pilsētā Gudermensā aizdegās Vladimira Putina vārdā nosauktās Krievijas speciālo uzdevumu vienību universitātes jumts.#Gudermensa #Čečenija #krievija pic.twitter.com/nIDHo5ZsIn — BreakingLV (@breakinglv) October 29, 2024

Он добавил, что уже ведется расследование произошедшего и устанавливаются причастные к преступлению.

Атака беспилотника на "университет" стала первой, зафиксированной на территории Чечни с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Российский университет спецназа" в числе прочего готовит участников боевых действий в Украине. СМИ называли его одним из крупнейших вербовочных пунктов в России, сообщает Русская служба BBC.

"Российский университет спецназа" был основан в 2013 году по распоряжению самого Кадырова.

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