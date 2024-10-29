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Фото Кадыров: дрон атаковал территорию "университета спецназа" в Чечне

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Фото: BreakingLV/"X"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Гудермес подвергся атаке беспилотников утром 29 октября. Целью атаки стал "Российский университет спецназа", сообщает независимое российское издание "Медуза".

Кадыров утверждает, что на территории университета загорелась крыша "пустого здания". Он заявил, что жертв нет и пожар уже потушен.

Он добавил, что уже ведется расследование произошедшего и устанавливаются причастные к преступлению.

Атака беспилотника на "университет" стала первой, зафиксированной на территории Чечни с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Российский университет спецназа" в числе прочего готовит участников боевых действий в Украине. СМИ называли его одним из крупнейших вербовочных пунктов в России, сообщает Русская служба BBC.

"Российский университет спецназа" был основан в 2013 году по распоряжению самого Кадырова.

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