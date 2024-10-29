"Мне полностью по*й": Янис Тимма о решении продолжить выступать в России

В свое Instagram Тимма заявил о том, что 99% его подписчиков, по его собственному мнению, бесполезны.

"Оставьте хотя бы мою семью в покое. Мне полностью по*й. Это мое решение, и я не вижу в нем ничего плохого", - отметил Тимма.

"Я играю в баскетбол и живу свою жизнь", — подчеркнул латвийский баскетболист, выросший в Краславе.

Фото: www.instagram.com/janis.timma

Уже сообщалось, что Тимма присоединился к команде Alikson Team и будет выступать в турнире Media Basket, организованном "Лигой Ставок".

Законодательство предусматривает, что Тимма больше не сможет выступать за сборную Латвии, если продолжит баскетбольную карьеру в России.

"Лига Ставок" - букмекерская компания, создавшая первую в России медиалигу, обещающую собрать у экранов всех любителей баскетбола.

В Media Basket игры ведутся в формате три на три (3х3), но игра ведется на двух корзинах вместо одной.

Прошедшим летом Тимма представлял сборную Латвии на отборочном турнире Парижских Олимпийских игр, проходившем в Риге.

Всего за карьеру 32-летний Тимма в составе сборной Латвии провел 56 матчей и набирал в среднем 9,2 очка.

В 2010 году Тимма был одним из лидеров сборной Латвии U-18 на чемпионате Европы, где им удалось завоевать бронзовые медали.

Jānis Timma: "Es šajā lēmumā neredzu neko sliktu" pic.twitter.com/gMDl8VIvZw — Spelet.lv NBA Latvija (@NBALatvija) October 29, 2024

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