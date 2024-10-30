Игра "Знаешь или угадаешь...". Как много мужчины знают о менструации?

Сейчас Рихард и Клавс больше не чувствуют себя неловко, говоря о менструации публично, хотя пару лет назад все было по-другому. Для кого-то это была щекотливая тема, кто-то предпочитал говорить об этом шепотом, а не вслух. На видео они поделились, почему другим мужчинам до сих пор неудобно говорить о менструации и как относиться к этой теме с уважением в обществе.