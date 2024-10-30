Менструация, месячные, эти дни, женские дни... В обществе этот ежемесячный физиологический процесс девушек называют по-разному, а некоторые даже избегают говорить на эту тему. Чтобы разрушить стереотипы о том, что менструация – это табуированная тема, мы совместно с Libresse пригласили двух мужчин – Рихарда и Клавса – на интерактивную игру.
Игра "Знаешь или угадаешь...". Как много мужчины знают о менструации?
Сейчас Рихард и Клавс больше не чувствуют себя неловко, говоря о менструации публично, хотя пару лет назад все было по-другому. Для кого-то это была щекотливая тема, кто-то предпочитал говорить об этом шепотом, а не вслух. На видео они поделились, почему другим мужчинам до сих пор неудобно говорить о менструации и как относиться к этой теме с уважением в обществе.
В интерактивной игре "Знаешь или угадаешь…" парни будут угадывать правильные ответы и распознавать мифы о менструации.
Смотрите видео - будет весело!
Спасибо Рихарду и Клавсу за интерактивность!
Статья создана совместно с Libresse.