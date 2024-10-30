Видео "Бу! Испугался?" Откуда взялся мем про жуткого кота и почему он такой страшный

"Бу! Испугался? Не бойся! Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной! Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?". Многие пользователи соцсетей уже выучили этот тревожный текст наизусть - все из-за жуткого мема с кукольным котом, который пробрался буквально в каждый смартфон. Откуда он взялся?