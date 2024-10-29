Ребенка ударило током, когда он засунул в рот шнур зарядного устройства, подключенного к розетке

Представители предприятия отмечают, что ответственность за защиту маленьких детей от опасностей, связанных с электричеством, лежит на родителях.

Две самые большие опасности в доме, которые могут привести к поражению ребенка электрическим током, - это незакрытые, небезопасные розетки и оголенные, поврежденные провода. Дети также интересуются гаджетами и тянутся к их зарядным устройствам, поэтому не следует оставлять такие устройства подключенными к розеткам в доступном для ребенка месте.

В Латвии зарегистрирована электротравма ребенка после того, как он засунул в рот конец зарядного устройства для телефона, подключенного к розетке.

Как отмечает педиатр клиники Rabarbers Катрина Селецка, одной из самых распространенных ошибок является отсутствие в домах специальных устройств для защиты розеток.

Маленькие дети часто пытаются вставить в розетки мелкие предметы, что может привести к серьезным травмам.

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