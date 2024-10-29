СМИ: Гражданка Латвии обнаружила в Дубае латвийца, который не знает, как там оказался

Портал Delfi сообщил, что в аэропорту Дубая гражданка Латвии обнаружила подданного Латвии 1950 года рождения, который с конца сентября находится на Ближнем Востоке и не может вернуться домой.

Женщина указала, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, и его не пускают в самолет без сопровождающего. Более того, мужчина утверждает, что не знает, как он попал в Дубай, и находится там с конца сентября.

Как агентству LETA пояснила пресс-секретарь МИД Диана Эглите, посольство Латвии в Абу-Даби проинформировано об упомянутом случае в Дубае.

Она отметила, что посольство оказывает необходимую консульскую помощь - находится на связи с местными больницей, аэропортом, полицией, миграционной службой, авиакомпанией airBaltic и близкими. МИД благодарит гражданку Латвии, которая не осталась равнодушной и оказала поддержку жителю Латвии в сложный момент.

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