Хаос в центре Осло: сошедший с рельсов трамвай врезался в магазин

По сообщению норвежской полиции, помимо водителя трамвая пострадали как минимум три человека. На момент аварии в трамвае находилось около 20 пассажиров, передает Reuters.

На фотографиях видно, что синий трамвай въехал в компьютерный магазин на первом этаже четырехэтажного офисного здания на улице Сторгата.

"Мы оцениваем масштабы аварии, однако магазин получил значительные повреждения", - сообщили в полиции. На место происшествия прибыло множество спасателей.

Людей эвакуировали из здания, чтобы проверить, не нанесен ли более серьезный ущерб, добавили в полиции.

"Люди в растерянности, многие плачут. Это страшно, - рассказал Норвежскому радио и телевидению NRK очевидец Кристоффер Сольбаккен, находившийся на месте происшествия. - Здесь полный хаос. Много полицейских машин, машин скорой помощи, и много людей, которые не понимают, как теперь перейти этот перекресток".

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