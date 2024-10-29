Россия провела новые ядерные учения

Российский диктатор Владимир Путин многократно высказывался о возможности использования ядерного оружия в войне против Украины и в прошлом месяце предложил России расширить правила об использовании ядерного оружия.

Министерство обороны России сообщило о проведении учений по стратегическому сдерживанию с наземным, морским и воздушным компонентами, в ходе которых была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. В министерстве отметили, что ракета была запущена с полигона на полуострове Камчатка.

Другие ракеты были запущены с подводной лодки в Баренцевом море в Арктике и из Охотского моря на Дальнем Востоке России.

Министерство сообщило, что учения прошли удачно, и ракеты "достигли своих целей".

В сентябре Путин предложил Москве изменить свою ядерную доктрину, чтобы в случае массового воздушного нападения она могла использовать ядерное оружие.

Согласно предложениям Путина, Россия также будет рассматривать любое нападение неядерного государства, поддерживаемого ядерным государством, как совместное нападение двух государств.

Киев добивается от союзников разрешения использовать ракеты дальнего радиуса действия против целей в России, но пока США воздерживаются от такого разрешения.

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