С 28 по 31 октября Рига стала эпицентром моды, так как в столице проходит Riga Fashion Week. В программу включены показы не только многолетних фаворитов местной публики, но и зарубежных дизайнеров. Как и каждый год, и в этом году все следят за вкусом гурманов моды, или посетителей. Давайте посмотрим на стиль гостей первого дня RFW!
В день открытия в небоскребах Zunda Towers был организован pop-up шоурум балтийских дизайнеров, а затем состоялись показы Verens (Латвия), Laura Daili (Литва) и Carolxott (Эстония). День завершился в магазине Amoralle, где гости смогли оценить новинки одного из самых женственных латвийских брендов в сотрудничестве с дизайнером Федором Подгорным (в прошлом креативным директором Fyodor Golan) - презентацию новой коллекции в виде живых инсталляций, расположенных на трех этажах.