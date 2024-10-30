С 28 по 31 октября Рига стала эпицентром моды, так как в столице проходит Riga Fashion Week. В программу включены показы не только многолетних фаворитов местной публики, но и зарубежных дизайнеров. Как и каждый год, и в этом году все следят за вкусом гурманов моды, или посетителей. Давайте посмотрим на стиль гостей первого дня RFW!