Видео В Нитауре мужчина угрожал спрыгнуть с вышки связи после ссоры с девушкой

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они предприняли несколько попыток снять мужчину с башни. К счастью, после переговоров он решил спуститься самостоятельно.

Мужчина не является жителем Нитауре, он ездит туда на работу. Проживает вместе с другими рабочими рядом с башней высотой примерно с девятиэтажный дом.

По словам очевидцев, во время инцидента несколько раз казалось, что мужчина примет роковое решение или его покинут силы. Убедить мужчину покинуть башню удалось переговорщикам из Госполиции.

"Цель переговорщика - разрешить ситуацию мирным путем, без насилия, используя психологические и коммуникативные навыки, чтобы успокоить человека и снизить остроту конфликта", - рассказал представитель полиции.

Еще предстоит решить, что в дальнейшем делать с вышкой. Это был первый случай, когда человек решил взобраться на нее, однако не исключено, что в будущем кто-то захочет повторить этот поступок. На данный момент доступ к башне свободен, сообщает программа.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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