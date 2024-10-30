В Пиньки погиб автомобилист: машина съехала в кювет

Авария произошла незадолго до 13:00 на улице Рупниеку. Автомобиль Fiat съехал с дороги в кювет и перевернулся. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в десяти авариях были пострадавшие. Среди пострадавших - семь пешеходов.

Составлено 435 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 158 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

Семь водителей были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, заведено пять уголовных дел.

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