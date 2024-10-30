Специальная докладчица Организации Объединенных Наций ( ООН ) по правам человека в России Мариана Кацарова обвинила Кремль в систематических пытках и украинских солдат и российских граждан - критиков властей. "С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года пытки стали санкционированным государством инструментом систематического притеснения, используемым для контроля над обществом и подавления инакомыслия, а также для посягательства на основы прав человека и пространства для гражданской деятельности в России", - заявила эксперт ООН в своем новом докладе "Пытки в России как инструмент репрессий внутри страны и агрессии за рубежом", опубликованном во вторник, 29 октября.

Спецдокладчица отметила, что это не новое явление в Российской Федерации, но теперь "оно превратилось в согласованную стратегию". "Инструмент для подавления гражданского пространства, для того чтобы заставить замолчать всех критиков войны или диссидентов, которые не согласны с политикой российских властей", - так охарактеризовала эксперт суть пыточных методов Кремля. По словам Кацаровой, в РФ на данный момент насчитывается не менее 1300 политзаключенных, среди которых 30 журналистов. Однако это число может быть и 1700, и выше, уточнила она.