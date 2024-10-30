В результате наводнений в Испании погибли более 50 человек

Наводнение во вторник привело к хаосу на обширной территории страны - от Малаги на юге до Валенсии на востоке. Высокоскоростной поезд с 276 пассажирами сошел с рельсов недалеко от Малаги, но никто не пострадал. Было приостановлено движение скоростных поездов между Валенсией и Мадридом, а также на нескольких пригородных линиях.

Осенние штормы привели к разливу рек, затопив улицы, дома и поля, а паводковые воды уносили автомобили и деревья.

Галерея: Наводнение в Испании

Полиция и спасательные службы использовали вертолеты для эвакуации людей из домов и автомобилей. В спасательных работах также участвовали более тысячи солдат, а правительство Испании создало кризисный комитет для координации действий спасателей.

По прогнозам метеорологов, осенние штормы в Испании продлятся как минимум до четверга.

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