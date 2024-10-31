Незадолго до Хэллоуина я отправился в Даугавпилс, где пережил всевозможные ужасы - например, злодеев в Центральном парке, проблемы с популяцией, реальную опасность в районе между психоневрологической больницей и кладбищем, а также страшно вкусную еду в "Губернаторе". В Ригу вернулся практически седым.
Наступает Хэллоуин - время, когда мужчина без малейшего страха, без каких-либо возражений может переодеться в женщину, женщина - в мужчину, ребенок - в квадробера, собака - в крысу, а кот - в Адольфа Гитлера. Никто не ругается. Это и время, когда одна часть народа остается ужасно злой, так как у древних латышей никакого Хэллоуина не было, поэтому ему не полагается быть и сейчас. Хэллоуин нужно искоренить так же, как Макдональдс и день рождения этого чужака Иисуса Христа. Вместо глупых шалостей Хэллоуина нужно отмечать время духов, когда люди не надевают дурацкие маски и бродят вокруг, а надевают дурацкие маски и бродят вокруг. Еще для кого-то это время - время ужаса в ином плане, так как в дверь постоянно звонят и стучат дети. Я, например, никогда не открываю, так как конфет у меня нет. Картошку же детям не дашь.
Несмотря на это мою моду латыша-интроверта, Хэллоуин мне нравится, как как ближе к сердцу кладбища, вещи о смерти, насилие, кровь, ад и мучения. Я боготворю и осень и самые темные месяцы года. После столь яркого лета, когда от солнца и зноя не было спасения ни минуты, я наслаждаюсь самой подходящей для порядочного латыша погодой - серым и влажным туманом, от которого перехватывает дыхание, тьмой уже в два часа дня, лужами, дождем, коричневыми кленовыми листьями на тротуарах и сердитыми людьми в капюшонах и шарфах, которые пробегают мимо вас на улице и не хотят разговаривать, даже если знакомы. Боготворю осень и Хэллоуин.