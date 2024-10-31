Наступает Хэллоуин - время, когда мужчина без малейшего страха, без каких-либо возражений может переодеться в женщину, женщина - в мужчину, ребенок - в квадробера, собака - в крысу, а кот - в Адольфа Гитлера. Никто не ругается. Это и время, когда одна часть народа остается ужасно злой, так как у древних латышей никакого Хэллоуина не было, поэтому ему не полагается быть и сейчас. Хэллоуин нужно искоренить так же, как Макдональдс и день рождения этого чужака Иисуса Христа. Вместо глупых шалостей Хэллоуина нужно отмечать время духов, когда люди не надевают дурацкие маски и бродят вокруг, а надевают дурацкие маски и бродят вокруг. Еще для кого-то это время - время ужаса в ином плане, так как в дверь постоянно звонят и стучат дети. Я, например, никогда не открываю, так как конфет у меня нет. Картошку же детям не дашь.