В воскресенье, 27 октября, в четвертом туре отбора в шоу "Это талант!" на большую сцену вместе с сестрой вышла инфлюенсер Intrisha, которая также называет себя певицей. Выступление сестер не впечатлило жюри, и они не только не прошли в следующий тур, но и получили три "нет". А что об этом думает сама Intrisha?
Певческий талант Intrisha не оценили
"Да, у нас "крестики". Ну ничего, жизнь продолжается, мы все равно звезды", - говорит инфлюенсер.
Intrisha уже перед выступлением сказала, что они пришли не для того, чтобы продемонстрировать свой талант, а с социальной целью. Сестры при помощи песни хотели решить спор, кому принадлежит холодный суп - латышам или литовцам.
Первым "крестик" нажал Андрейс Экис, напомнив, что это все-таки шоу талантов, затем последовало "нет" от судьи Линды, а следом - от Дона.
Сестры выбрали для сцены яркие костюмы. "Я была кефиром со свеклой, - говорит Intrisha. - А сестра - укропом".
Сразу после выступления Intrisha дала интервью, в котором заявила, что оно прошло чудесно и все так, как и должно было быть.
Хотя выступление девушек не было оценено так, как им хотелось бы, Intrisha рада этому опыту и говорит, что ей нравятся такие эмоции. В любом случае это лучше, чем сидеть на диване.
Видео: Intrisha и ее сестра выступают на шоу "Это талант!"
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