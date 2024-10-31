Певческий талант Intrisha не оценили

"Да, у нас "крестики". Ну ничего, жизнь продолжается, мы все равно звезды", - говорит инфлюенсер.

Intrisha уже перед выступлением сказала, что они пришли не для того, чтобы продемонстрировать свой талант, а с социальной целью. Сестры при помощи песни хотели решить спор, кому принадлежит холодный суп - латышам или литовцам.

Первым "крестик" нажал Андрейс Экис, напомнив, что это все-таки шоу талантов, затем последовало "нет" от судьи Линды, а следом - от Дона.

Сестры выбрали для сцены яркие костюмы. "Я была кефиром со свеклой, - говорит Intrisha. - А сестра - укропом".

Сразу после выступления Intrisha дала интервью, в котором заявила, что оно прошло чудесно и все так, как и должно было быть.

Хотя выступление девушек не было оценено так, как им хотелось бы, Intrisha рада этому опыту и говорит, что ей нравятся такие эмоции. В любом случае это лучше, чем сидеть на диване.

Видео: Intrisha и ее сестра выступают на шоу "Это талант!"

Больше информации - на 1188.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!