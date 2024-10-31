Лиене Ушакова рассказала, какая у нее будет фамилия после замужества

Пара встретилась с организатором свадеб Синтией, чтобы обсудить все вопросы, связанные с этим важным событием. Конечно, Лиене высказала свои пожелания - для нее важно, чтобы свадебный торт был большим и роскошным, и она мечтает о красивых люстрах, которые придали бы торжеству элегантности.

Невеста хочет, чтобы все было идеально, а свадьба была по-настоящему пышной. Синтия выслушала влюбленных и предложила различные сценарии воплощения их мечты.

Организатор пояснила, что примерная стоимость мероприятия на 30 гостей может достигнуть 20 тысяч евро, и такая цена устроила пару.

За месяц до намеченной даты Лиене и Юрис должны подать заявление в отделение ЗАГС, и встал вопрос о фамилии Лиене после замужества.

"Я планирую оставить двойную фамилию - Лиене Ушакова-Зундовска", - говорит Лиене, подчеркивая, что для нее важно сохранить и свою нынешнюю фамилию.

Юрис отмечает, что для него важно, чтобы новая фамилия Лиене содержала и часть его самого, но он понимает, что полная смена фамилии может отразиться на жизни Лиене. Поэтому боксер признает, что двойная фамилия - отличный компромисс в данной ситуации.

Певица и звезда шоу "Знаменитости. Без фильтра" Лиене Ушакова познакомилась с боксером Юрисом Зундовским на романтическом шоу Amors.

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