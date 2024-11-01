Липину интересно Зачем "дерусификаторы" борются с театром Чехова?

Я, конечно, говорю о Рижском русском театре им. Михаила Чехова, которому всё пытаются запретить афиши на русском языке или лишить государственного финансирования. Но на самом деле не только о нем.

Я ничего не имею против самой по себе борьбы за латышский язык. Более того, я ее поддерживаю.

И, учитывая, что русификация Латвии - это не выдумка и не преувеличение, а реальный процесс, который Латвию преследовал большую часть существования - желание вернуть все обратно очень понятно. Ровно так же понятна и острая реакция на все, что напоминает о советской оккупации.

И да, можно - и нужно - говорить о том, что эта реакция запоздала; что улицы можно было переименовать и до войны в Украине; что переход обучения на государственный язык необходимо было начать сильно раньше и в другом порядке; что памятники Пушкину и Барклаю-де-Толли не обладают тем же значением, как снесенный памятник в Пардаугаве.

Но это те точки дискуссии, где я могу понять аргументы жестких "дерусификаторов". Могу не соглашаться, но это те темы, где я хотел бы вести дискуссию и готов быть переубежденным.

Но если где-то и проводить пресловутую "красную черту", то это