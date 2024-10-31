Sadales tīkls готовится к работе во время бури; жителей просят позаботиться о личной безопасности

Готовясь к возможной буре, Sadales tīkls призывает позаботиться о заряженных аккумуляторах для смарт-телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств. Если в доме есть особо чувствительные устройства, следует заблаговременно позаботиться об оснащении их источниками бесперебойного питания (ИБП). Также рекомендуется ставить личные автомобили в гараж, не оставлять во дворе незащищенные предметы и плотно закрывать окна и двери при усилении ветра.

Sadales tīkls постоянно следит за метеорологическими прогнозами. Специализированное оборудование готово, а операторы, включая подрядчиков из Sadales tīkls, готовы немедленно приступить к работе по устранению ущерба, при необходимости интенсивно работая ночью.

Находиться на улице во время бури небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок! Никогда не приближайтесь к линиям электропередач, если на них упали деревья, ветки или видны оборванные линии электропередач.