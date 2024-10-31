По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), уже в четверг, 31 октября, вечером на территории страны усилится ветер, порывы которого достигнут 20-24 м/с (желтое предупреждение). В ночь на 2 ноября в прибрежных районах порывы могут достигать 25-28 м/с (оранжевое предупреждение). В таких погодных условиях могут ломаться деревья и ветки, повреждая линии электропередач и вызывая перебои в электроснабжении, поэтому Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность для предотвращения повреждения электросетей. Жителей призывают позаботиться о своей личной безопасности и быть осторожными вблизи воздушных линий электропередач.
Sadales tīkls готовится к работе во время бури; жителей просят позаботиться о личной безопасности
Готовясь к возможной буре, Sadales tīkls призывает позаботиться о заряженных аккумуляторах для смарт-телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств. Если в доме есть особо чувствительные устройства, следует заблаговременно позаботиться об оснащении их источниками бесперебойного питания (ИБП). Также рекомендуется ставить личные автомобили в гараж, не оставлять во дворе незащищенные предметы и плотно закрывать окна и двери при усилении ветра.
Sadales tīkls постоянно следит за метеорологическими прогнозами. Специализированное оборудование готово, а операторы, включая подрядчиков из Sadales tīkls, готовы немедленно приступить к работе по устранению ущерба, при необходимости интенсивно работая ночью.
Находиться на улице во время бури небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок! Никогда не приближайтесь к линиям электропередач, если на них упали деревья, ветки или видны оборванные линии электропередач.
О подобных опасных ситуациях следует немедленно сообщать в Sadales tīkls по бесплатному круглосуточному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу (112). Жителей призывают следить за текущей ситуацией в электросетях на цифровой карте отключений, размещенной на сайте www.sadalestikls.lv, где собрана информация об уже зарегистрированных повреждениях электросетей (незапланированных отключениях); информация на карте обновляется каждые 15-20 минут. О повреждениях, которые еще не зарегистрированы, или о замеченных неисправностях в электросети можно сообщить на сайте (в разделе Pieteikt bojājumu).
Участие жителей помогает Sadales tīkls быстрее локализовать все места повреждений, тем самым устраняя перебои в подаче электроэнергии в кратчайшие сроки. Инструмент доступен как на компьютере, так и на смарт-устройствах (если из-за отключения электричества нет интернета, вы можете сообщить о неисправности с помощью мобильных данных).
Если авария произошла в электросети среднего напряжения и житель зарегистрировал свой мобильный телефон или электронную почту в Sadales tīkls для получения аварийной информации, то примерно в течение 20 минут об отключении на адрес придет СМС-сообщение или электронное письмо. Чтобы быть уверенным, что информация будет получена в момент отключения электроэнергии, Sadales tīkls призывает зарегистрировать или обновить номер мобильного телефона или адрес электронной почты на портале www.e-st.lv.
Бури и грозы наибольшую опасность представляют для воздушных линий электропередач в виде оголенных кабелей. Sadales tīkls регулярно инвестирует в реконструкцию линий электропередач в виде кабелей, создавая таким образом электрическую сеть, которая становится все более устойчивой к воздействию погоды. В настоящее время доля изолированных электрических сетей (подземных или воздушных кабельных линий) уже достигает 65%.
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