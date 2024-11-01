Видео Спустя 17 лет после убийства девушки двое мужчин признаны виновными

День рождения, который закончился смертью девушки, проходил на улице Гертрудес, 110, в марте 2008 года.

Крестный отец Инги тогда рассказывал, что девушка звонила матери и рассказывала, что вечеринка превратилась в конфликт: "Несколько раз во время телефонных разговорах мать слышала, как ее дочь избивают".

​Родители Инги обратились в полицию с просьбой проверить адрес. Они также пошли туда сами, но было уже поздно. Когда приехали правоохранители, девушка была уже мертва. Она получила смертельные травмы, упав с большой высоты.

Родители были абсолютно уверены, что девушку убили, но им нужны были доказательства. К сожалению, для этого потребовалось больше времени, чем предполагалось изначально.

В 2013 году Государственная полиция прекратила уголовное производство, квалифицировав произошедшее как самоубийство. Родственники погибшей обжаловали решение полиции в прокуратуре, и расследование было возобновлено.

Спустя восемь лет Марис Швабе и Андрей Даргильс оказались на скамье подсудимых. Было проведено несколько независимых экспертиз как зарубежными, так и латвийскими специалистами, чтобы доказать, что девушку выбросили из окна двое мужчин.

Суд первой инстанции признал обоих лиц виновными в убийстве и приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Осужденные должны выплатить матери погибшей девушки моральную компенсацию в размере 80 тысяч евро, а также материальную компенсацию в размере более 20 тысяч евро. Однако дело еще не закончилось. Решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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