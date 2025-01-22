Главное за 22 января Почему неправильно посчитали пенсии, Трамп угрожает ЕС и на что Рига потратит деньги

20 января Дональд Трамп официально вступил на пост президента США. На мероприятии в честь этого события выступало множество людей, в том числе и Илон Маск - бизнесмен, миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter (ныне - X). И во время своего выступления Илон Маск... кинул "зигу"?

За рубежом:

Президент США Дональд Трамп во вторник, 21 января, пообещал ввести тарифы на товары из Евросоюза и добавил, что 10-процентные пошлины на китайский импорт могут быть установлены уже с 1 февраля.

На форуме в Давосе Зеленский заявил, что Путин может потребовать сократить армию Украины в пять раз. Киев на это не пойдет, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в среду, 22 января, призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно заключить соглашение о прекращении войны в Украине, предупредив, что в противном случае будут увеличены таможенные тарифы и введены еще более жесткие санкции.

В среду, 22 января, в Баварии в результате нападения с ножом погибли два человека, включая ребенка, еще двое получили серьезные ранения, сообщила полиция Германии.

С начала 2023 года по апрель 2024 года продукция литовской высокотехнологичной группы Teltonika через третьи стороны, подпадающие под санкции, поставлялась в Россию не менее 18 раз, сообщает литовский общественный телеканал LRT.

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