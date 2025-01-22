В уходящий день произошло много важных событий - VID и VSAA объяснились по ситуации с неправильно рассчитанными пенсиями, Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами, а Рижская дума приняла бюджет города. Об этих и других новостях среды, 22 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 22 января ⟩ Почему неправильно посчитали пенсии, Трамп угрожает ЕС и на что Рига потратит деньги
Новости Латвии:
Рижская дума 22 января утвердила бюджет самоуправления на этот год, планируя потратить на 110 миллионов евро больше, чем в прошлом году.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) и Служба государственных доходов (VID) в среду, 22 января, на пресс-конференции рассказали о причинах, текущей ситуации и путях решения проблемы неправильной выплаты пенсий некоторым пенсионерам в январе без применения необлагаемого минимума в 1 000 евро, предусмотренного новыми нормативными актами.
Во вторник, 21 января, Латгальский районный суд в Даугавпилсе продолжил рассматривать уголовное дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой. На заседание были доставлены обвиняемые - отец Юстине Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова. Выглядело так, что один из них хочет быть невидимым.
Дроны все больше входят в нашу повседневную жизнь. Теперь они интересны не только профессиональным фотографам, но и тем, кто хочет попробовать новое хобби. Но чтобы управлять беспилотниками, нужны знания и подготовка. Какие правила, связанные с дронами, действуют в Латвии, где можно летать и как правильно оформить все документы? Выяснял TVNET+.
20 января Дональд Трамп официально вступил на пост президента США. На мероприятии в честь этого события выступало множество людей, в том числе и Илон Маск - бизнесмен, миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter (ныне - X). И во время своего выступления Илон Маск... кинул "зигу"?
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп во вторник, 21 января, пообещал ввести тарифы на товары из Евросоюза и добавил, что 10-процентные пошлины на китайский импорт могут быть установлены уже с 1 февраля.
На форуме в Давосе Зеленский заявил, что Путин может потребовать сократить армию Украины в пять раз. Киев на это не пойдет, подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп в среду, 22 января, призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно заключить соглашение о прекращении войны в Украине, предупредив, что в противном случае будут увеличены таможенные тарифы и введены еще более жесткие санкции.
В среду, 22 января, в Баварии в результате нападения с ножом погибли два человека, включая ребенка, еще двое получили серьезные ранения, сообщила полиция Германии.
С начала 2023 года по апрель 2024 года продукция литовской высокотехнологичной группы Teltonika через третьи стороны, подпадающие под санкции, поставлялась в Россию не менее 18 раз, сообщает литовский общественный телеканал LRT.
Интересное чтиво:
Латвийский актер Андрис Лиелайс, который много лет жил и работал в России, но после вторжения российских войск в Украину вернулся в Латвию, заявил, что с пониманием относится к ограничениям на использование русского языка в общественном пространстве как Украины, так и Латвии.
Главная драгоценность Болдераи и Даугавгривы - это люди, которые здесь живут. Именно к таким людям мы и решили отправиться в гости. Знакомьтесь: Артур и Владислав Яшкуль.
Успех "Потока" продолжает вдохновлять - премия "Золотой глобус", привезенная из Голливуда, теперь выставлена в Латвийском национальном художественном музее (LNMM). В первый же день возможностью увидеть престижную награду воспользовались более 350 человек, сообщает передача TV3 Ziņas.
На портале для пожертвований Ziedot.lv открыт сбор средств на лечение в Германии бывшего нападающего сборной Латвии по футболу и тренера Андрея Прохоренкова. Сообщается, что спортсмен страдает онкологическим заболеванием.
Валерия (гражданка России с постоянным видом на жительство в Эстонии) всю жизнь прожила в Таллинне, а до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поступила в один из московских университетов. Теперь, чтобы провести время с семьей или увидеться с друзьями, девушке приходится часами стоять в очереди на границе. Вроде бы и это уже не самое приятное занятие, но нет: недавно Валерия попала в куда более досадную ситуацию. Подробности рассказывает Limon.ee.
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