Фотограф Евгений Фельдман о страхе во время работы, переписке с Навальным и угрозах проломить череп

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, с которым мы поговорили о страхе во время рабочих заданий, книге о противостоянии "мечтателей" и "космонавтов", а также об Алексее Навальном, который из тюрьмы поддерживал Фельдмана в непростой период в Латвии и был в курсе приключений рижских чаек на карнизе квартиры фотографа.