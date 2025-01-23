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Фотограф Евгений Фельдман о страхе во время работы, переписке с Навальным и угрозах проломить череп

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Евгений Фельдман
Евгений Фельдман Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, с которым мы поговорили о страхе во время рабочих заданий, книге о противостоянии "мечтателей" и "космонавтов", а также об Алексее Навальном, который из тюрьмы поддерживал Фельдмана в непростой период в Латвии и был в курсе приключений рижских чаек на карнизе квартиры фотографа.

В эфире прозвучало:

0:00 Как выглядит рабочий день в Риге?

3:18 О книге "Мечтатели против космонавтов", которая была напечатана в Латвии

6:45 Как Евгений стал фотографом?

10:30 Canon или Nikon?

11:39 Евгений родился в Германии

12:25 Крым, восток Украины, Майдан - когда было по-настоящему страшно?

17:45 Об угрозах проломить череп

19:35 Можно ли оставаться объективным, делая материалы о России, не находясь там?

22:07 "Не уверен, что в мировой политике кто-то соглашался на такое". О работе с Навальным

27:50 О тюремной переписке с Навальным и тексте письма, который превратился в татуировку

30:39 Рижские чайки на карнизе квартиры Фельдмана, о которых знал Навальный

32:04 О смерти Навального в тюрьме

36:37 Изменилось ли отношение к ФБК?

40:05 О своём YouTube-канале про американскую политику

44:11 Почему "мечтатели" в России так и остались "мечтателями"?

49:50 Обидно ли, что имя фотографа часто остаётся в тени его работ?

53:07 Топ-3 фотографа, на которых стоит подписаться в Instagram

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