С 1 ноября в Юрмале можно гулять с собаками на пляже

С 1 апреля по 31 октября запрещено находиться, выводить на прогулку домашних животных и купаться на пляже.

Запрет на пребывание с собакой на пляже сохраняется с апреля по конец октября, когда пляж посещает множество отдыхающих, чтобы обеспечить санитарную чистоту, соблюдение требований гигиены и качество воды для купания. Надзор и контроль за соблюдением обязательных правил будет обеспечивать муниципальная полиция Юрмалы.

Возможность находиться на пляжах Юрмалы с собаками в осенний и зимний сезоны предусмотрена поправками к обязательным правилам Юрмальской думы от 28 сентября 2023 года "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмала".

Депутаты одобрили изменения в обязательные правила на заседании Юрмальской городской думы 29 августа.

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