На границе задержан микроавтобус для нелегалов, замаскированный под транспорт погранслужбы

Мигрантов в автобусе обнаружено не было, однако транспортное средство, по оценке правоохранительных органов, было специально оборудовано для перевозки нелегалов и внешне "напоминало автобус пограничной службы", отметил министр. Он провел аналогию с инцидентом, случившимся в начале октября, когда перевозчики использовали автобус, стилизованный под транспорт полиции.

В остановленном микроавтобусе находились двое - водитель и пассажир, ни один из которых не является гражданином Латвии, уточнил Козловскис.

Министр отметил, что подобные случаи свидетельствуют о масштабной деятельности сети нелегальных перевозчиков мигрантов, функционирующей уже давно и оцениваемой в миллиарды. "Если рассматривать недавний случай в Айзкраукле, то успешная реализация замысла могла бы принести им значительный доход. Очевидно, такие преступники готовы идти на риск", -добавил Козловскис.

Министр подчеркнул, что латвийская пограничная служба ведет неустанную профессиональную работу, о чем свидетельствуют регулярные задержания.

Нелегальный бизнес по перевозке мигрантов носит международный характер, хотя участие местных жителей также исключить нельзя.

По словам Козловскиса, ситуация с незаконным пересечением границы волнообразна: бывают спокойные дни, а иногда фиксируется крупный поток нарушителей. С начала года в Латвии уже задержали более 5000 незаконных мигрантов.

Ранее сообщалось, что 8 октября на границе после длительной операции, включая погоню и стрельбу, были задержаны десятки мигрантов из Беларуси и их перевозчики. Тогда для транспортировки нелегалов использовался микроавтобус с поддельной маркировкой полиции, мигалками и фальшивым номерным знаком, совпадающим с номером реальной полицейской машины.

Фото: В августе в Краславском крае в микроавтобусе были найдены 24 нелегальных мигранта

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