Тайвань под ударом тайфуна: погибшие и более 500 раненых

Тайфун обрушился на Тайвань в четверг, принеся с собой сильные дожди и штормовой ветер. В пятницу тревога в связи с проходом тайфуна была отменена.

Среди погибших - 56-летняя женщина, на которую упало поваленное деревом. Еще одна жертва, мужчина 48 лет, погиб под упавшей линией электропередачи.

Всего 515 человек пострадали в ходе происшествий, вызванных стихией. В центр поступило свыше 1429 сообщений о падении деревьев, оползнях и повреждении дорог.

Из зоны бедствия эвакуировано не менее 11 588 человек.

В пятницу власти Тайбэя сосредоточились на устранении последствий - стихия повалила более тысячи деревьев вдоль городских дорог.

Тайвань регулярно страдает от тропических штормов с июля по октябрь. Однако, по словам экспертов, изменение климата усиливает их интенсивность, вызывая ливни и внезапные наводнения.

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