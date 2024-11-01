По данным Центрального центра по чрезвычайным ситуациям, в результате тайфуна "Конг-рей" на Тайване (Китайская Республика) погибли по меньшей мере два человека, еще более 500 получили ранения.
Тайвань под ударом тайфуна: погибшие и более 500 раненых
Тайфун обрушился на Тайвань в четверг, принеся с собой сильные дожди и штормовой ветер. В пятницу тревога в связи с проходом тайфуна была отменена.
Среди погибших - 56-летняя женщина, на которую упало поваленное деревом. Еще одна жертва, мужчина 48 лет, погиб под упавшей линией электропередачи.
Всего 515 человек пострадали в ходе происшествий, вызванных стихией. В центр поступило свыше 1429 сообщений о падении деревьев, оползнях и повреждении дорог.
Из зоны бедствия эвакуировано не менее 11 588 человек.
В пятницу власти Тайбэя сосредоточились на устранении последствий - стихия повалила более тысячи деревьев вдоль городских дорог.
Тайвань регулярно страдает от тропических штормов с июля по октябрь. Однако, по словам экспертов, изменение климата усиливает их интенсивность, вызывая ливни и внезапные наводнения.
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