Ратниекс не оценил идею Бурова о передаче земли Олимпийского центра государству

Советник Ратниекса Элина Балоде уточнила, что Буров пока не представил это предложение Рижской думе и не провел встречу с ее представителями для обсуждения. Также оно не рассматривалось и в Сейме.

На данный момент Рижская дума в сотрудничестве с Министерством финансов нашла другое решение, чтобы сохранить аренду земли для Олимпийского центра на уровне 1,5% от кадастровой стоимости. Хотя схема оценена как "достаточно сложная и бюрократическая", она предусматривает изменение существующего договора для выделения Олимпийского центра в отдельную категорию, доказывающую выполнение центром функции общественной значимости.

Ранее Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям, предложил думе оперативно принять решение о передаче земли под Олимпийским центром государству с условием, что она будет передана в собственность Латвийского олимпийского комитета (ЛОК).

По мнению Бурова, проблему аренды земли для Олимпийского центра можно было бы разрешить одним решением Сейма, приняв законопроект, который закрепит землю под центром за ЛОК. Политик считает, что принятие такого решения стало бы реальной поддержкой спортивной отрасли. "Если это не будет сделано, я продвину этот законопроект через фракцию "Честь служить Риге" в думе", - заявил Буров.

Также он выразил недовольство ходом обсуждений между самоуправлением и государственными структурами, указав, что длительные дебаты по правовым нормам, регулирующим договор аренды, не приносят реального прогресса.

Буров напомнил, что подобные случаи передачи имущества в государственных и муниципальных структурах встречались и ранее. Сейм уже принимал законы, позволяющие передавать недвижимость для выполнения государственных функций.

Напомним, что ежегодная арендная плата за участок под Олимпийским центром Rimi составляла 27 988 евро. Однако с 1 октября из-за изменений в правилах о публичной аренде эта сумма выросла до 338 661 евро.

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