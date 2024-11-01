Решение о том, можно ли использовать в городской рекламе помимо латышского языка иностранный язык, находится в компетенции самоуправления, заявила заместитель директора Центра государственного языка (VVC), руководитель департамента языкового контроля Мадара Реке.
Центр госязыка: решение об использовании иностранного языка в городской рекламе принимает дума
Как сообщалось, ранее директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк заявила, что Рижская дума мешает театру выполнять делегированные государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке.
На просьбу прокомментировать эту ситуацию в VVC заявили, что Закон о государственном языке предусматривает, что информация, предоставляемая государственными учреждениями и учреждениями местного самоуправления, а также компаниями капитала, должна быть только на государственном языке.
При этом закон определяет исключительные случаи, когда допускается использование иностранного языка в общедоступных местах. Например, информирование о международном туризме или международных мероприятиях. Исключения распространяются на все иностранные языки, а русскому языку не присвоен особый статус.
Муниципалитет принимает решение об использовании иностранного языка в городской рекламе. "Муниципалитет сам лучше знает, что происходит на его административной территории", - сказала Реке, добавив, что VVC может только рекомендовать, в каких исключительных случаях можно использовать иностранный язык.
Нормативное регулирование публичной информации не предусматривает разграничения, после которого информация может быть размещена на иностранном языке. Например, являются ли целевой аудиторией русскоязычные жители.
По мнению VVC, в нынешних геополитических условиях существует "острая необходимость целенаправленной политики защиты государственного языка", и государство обязано "во что бы то ни стало" обеспечить, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка - быть общим языком общения и демократического участия общества.
По мнению VVC, использование государственного языка является приоритетом, его можно использовать в городской среде, на вывесках и в рекламе.
Если помимо латышского языка для информации используется также иностранный язык, то тексту на государственном языке отводится основное место и по форме или содержанию он не должен быть меньше.
Ранее сообщалось, что столичная дума мешает Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 директор театра Дана Бйорк.
По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает возможности обратиться в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.
Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра им. Чехова это 405 тыс. евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.
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