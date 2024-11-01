Центр госязыка: решение об использовании иностранного языка в городской рекламе принимает дума

По мнению VVC, в нынешних геополитических условиях существует "острая необходимость целенаправленной политики защиты государственного языка", и государство обязано "во что бы то ни стало" обеспечить, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка - быть общим языком общения и демократического участия общества.

По мнению VVC, использование государственного языка является приоритетом, его можно использовать в городской среде, на вывесках и в рекламе.

Если помимо латышского языка для информации используется также иностранный язык, то тексту на государственном языке отводится основное место и по форме или содержанию он не должен быть меньше.

Ранее сообщалось, что столичная дума мешает Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 директор театра Дана Бйорк.

По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает возможности обратиться в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.

Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра им. Чехова это 405 тыс. евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.

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