Министр здравоохранения Хосам Абу Мери: с ростом продолжительности жизни спрос на медуслуги увеличится

Абу Мери добавил, что в сфере инноваций Латвия не отстает: в стране разрабатываются международно признанные пилотные проекты по цифровизации, активно работают специалисты в области искусственного интеллекта. Внедрение цифровых технологий поможет контролировать качество и доступность медицинских услуг, быстро выявлять области, нуждающиеся в улучшении.

Миериня добавила: "Медицина может приносить доход". По ее словам, интерес международных партнеров к латвийским больницам и специалистам подтверждает, что следует и дальше активно внедрять передовые технологии.

"Медицина должна идти в связке с наукой, инновациями и образованием".

Министр отметил, что латвийская система здравоохранения далеко не так плоха, как ее порой представляют.

"Проблемы, как правило, оказываются в центре внимания - говорят о дефиците лекарств и трудностях их добавления в список возмещаемых препаратов. Но у нас, на самом деле, сильная медицина, и пациенты получают качественное лечение".

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