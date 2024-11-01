С увеличением продолжительности жизни в Латвии значительно возрастет спрос на медицинские услуги, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери на конференции "Экономика здравоохранения будущего: эффективность и устойчивость", организованной Сеймом и Рижским университетом им. Страдиня. Чтобы справиться с нагрузкой, уже сейчас нужно выстраивать стратегию на ближайшие пять лет.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери: с ростом продолжительности жизни спрос на медуслуги увеличится
Министр подчеркнул: главное - сфокусироваться на человеке.
"Важно, как быстро и качественно латвийцы могут получать медицинскую помощь - не только сегодня, но и спустя годы".
Ключевые шаги, по его словам, - оптимизация сети больниц и организация доступа к дорогим, высококачественным услугам в регионах, а не только в Риге.
Для этого Латвии потребуется дополнительно от 400 до 500 миллионов евро - такие суммы заложены, например, в системе здравоохранения Эстонии.
По словам Абу Мери, кадровый вопрос - в числе главных: "Коллеги трудятся так много, что сами оказываются пациентами".
Председатель Сейма Дайга Миериня отметила: нехватка специалистов по-прежнему остаётся серьезной преградой для полноценного медобслуживания. Хотя динамика развития системы здравоохранения в целом позитивна, многих нужд общества она по-прежнему не покрывает.
"Нам важен доступ к качественной медицине, а не частичная или полностью частная система", - сказала Миериня.
Ее взгляд на приоритеты: сделать акцент на профилактике, ранней диагностике и качественной реабилитации. "Здоровый образ жизни и поддержка здоровья - это и вопрос сотрудничества с самоуправлениями, которые помогают нам правильно распределить ресурсы".
Абу Мери добавил, что в сфере инноваций Латвия не отстает: в стране разрабатываются международно признанные пилотные проекты по цифровизации, активно работают специалисты в области искусственного интеллекта. Внедрение цифровых технологий поможет контролировать качество и доступность медицинских услуг, быстро выявлять области, нуждающиеся в улучшении.
Миериня добавила: "Медицина может приносить доход". По ее словам, интерес международных партнеров к латвийским больницам и специалистам подтверждает, что следует и дальше активно внедрять передовые технологии.
"Медицина должна идти в связке с наукой, инновациями и образованием".
Министр отметил, что латвийская система здравоохранения далеко не так плоха, как ее порой представляют.
"Проблемы, как правило, оказываются в центре внимания - говорят о дефиците лекарств и трудностях их добавления в список возмещаемых препаратов. Но у нас, на самом деле, сильная медицина, и пациенты получают качественное лечение".
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