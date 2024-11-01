Жители Латвии сейчас активно вакцинируются от гриппа и коронавируса. Люди, которые находятся в группе риска - пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, - чаще всего выбирают вакцинироваться от гриппа, а не Covid-19. Об этом сообщает LSM+.
Медики: грипп убивает меньше, чем Covid-19, но от него сениоры прививаются реже
В этом сезоне вакцину против Covid-19 сделали 3500, а прививку от гриппа - более 25 тысяч человек.
"В семь раз чаще! На мой взгляд, риски для здоровья, тяжесть и осложнения для пожилых людей и пациентов из групп риска с хроническими заболеваниями довольно схожи. Было бы неплохо увидеть похожие показатели", - сказал инфектолог Юрий Перевощиков.
По статистике, в прошлом году от Covid-19 умерли 197 человек в возрасте старше 65 лет, а от гриппа умерло почти в пять раз меньше - 41 человек.
За прошлую грипп был лабораторно подтвержден у восьми пациентов, а коронавирус - у 72 человек. Также зарегистрировано семь смертей у пациентов, заразившихся Covid-19. До этого умерло 10 пациентов, еще неделей ранее - 11 человек.
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