Польша начала строительство укреплений на границе с Россией

Туск подтвердил свое заявление, приложив фото начала строительных работ. На фото можно видеть, как работает строительная техника.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024

"Строительство "Восточного щита" началось! Первые работы на границе с Россией", - написал он.

Основную часть укреплений планируется завершить к 2028 году при поддержке армий стран Балтии, Великобритании и США.

Планируется построить значительную оборонную инфраструктуру вдоль границ с Россией и Беларусью.

Польские власти заявили, что целью проекта является повышение уровня государственной безопасности и обеспечение дополнительной защиты восточных границ Евросоюза (ЕС).

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