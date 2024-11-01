Пт, 1.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Польша начала строительство укреплений на границе с Россией

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: EPA/Scanpix

Польша начала строительство пограничных укреплений на границе с Россией в рамках программы "Восточный щит", сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

Туск подтвердил свое заявление, приложив фото начала строительных работ. На фото можно видеть, как работает строительная техника.

"Строительство "Восточного щита" началось! Первые работы на границе с Россией", - написал он.

Основную часть укреплений планируется завершить к 2028 году при поддержке армий стран Балтии, Великобритании и США.

Планируется построить значительную оборонную инфраструктуру вдоль границ с Россией и Беларусью.

Польские власти заявили, что целью проекта является повышение уровня государственной безопасности и обеспечение дополнительной защиты восточных границ Евросоюза (ЕС).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх