Польша начала строительство пограничных укреплений на границе с Россией в рамках программы "Восточный щит", сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.
Польша начала строительство укреплений на границе с Россией
Туск подтвердил свое заявление, приложив фото начала строительных работ. На фото можно видеть, как работает строительная техника.
Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024
"Строительство "Восточного щита" началось! Первые работы на границе с Россией", - написал он.
Основную часть укреплений планируется завершить к 2028 году при поддержке армий стран Балтии, Великобритании и США.
Планируется построить значительную оборонную инфраструктуру вдоль границ с Россией и Беларусью.
Польские власти заявили, что целью проекта является повышение уровня государственной безопасности и обеспечение дополнительной защиты восточных границ Евросоюза (ЕС).
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