Аналитики: Россия использует дроны с термобарическими боеголовками

ISW отмечает, что к выводу об использовании термобарических боеголовок, часто называемых вакуумными бомбами, пришел Кировский институт судебной экспертизы, который изучил обломки беспилотников, использовавшихся Россией с 26 по 29 октября.

Кроме того, "Росэлектроника", дочернее предприятие российского государственного оборонного концерна "Ростех", разработала новое покрытие для термобарических артиллерийских систем "ТОС-1А Солнцепек".

Это покрытие поглощает радиоволны, делая эти смертоносные системы невидимыми для современных систем управления и тепловизионных камер.

Силам обороны Украины следует готовиться к тому, что противник будет производить больше беспилотников типа Shahed и их, вероятно, будет сложнее сбивать, предупредил аналитик и авиационный эксперт Константин Криволапс.

Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия модернизировала ударные беспилотники Shahed-136. Вражеские дроны-камикадзе теперь могут летать выше и быстрее.

Мобильные группы ПВО Украины немедленно модернизировали свою технику и тактику, чтобы продолжать сбивать дроны.

Когда термобарическое оружие, также известное как вакуумные бомбы, взрывается, оно всасывает кислород, создавая серьезные изменения давления, губительные для людей. Это оружие дает гораздо более высокую взрывную энергию, чем обычная взрывчатка.

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