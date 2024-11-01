Зеленский: рабочих из КНДР могут отправить на заводы в Россию

Он не уточнил источник такой информации и время, когда такое соглашение может быть подписано.

Экономисты сообщают, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, в том числе на промышленных предприятиях.

В то же время власти развернули кампанию против трудовых мигрантов, в основном из стран Центральной Азии, и резко сокращают количество выдаваемых им разрешений на работу.

В прошлом Москва принимала рабочих из Северной Кореи, и когда-то в России находилось чуть более 30 000 северокорейских трудовых мигрантов. В основном это была неквалифицированная рабочая сила, используемая в строительстве, рыболовстве и лесозаготовках.

Для Пхеньяна иностранные рабочие были одним из основных источников иностранной валюты в стране. Поэтому в 2017 году их трудоустройство было запрещено санкциями, введенными Советом Безопасности ООН, в который входит и Россия.

Как заявил Зеленский, Москва просит Северную Корею направить в Россию инженерные войска. По его словам, войска, уже отправленные Северной Кореей, дислоцируются, в частности, в контролируемых Россией районах Украины.

Президент Украины сообщил, что Россия уже предупредила спецслужбы ряда стран, в том числе Запада, о том, что северокорейские войска будут задействованы в боевых действиях. В Москве это заявление не прокомментировали.

В интервью KBS Зеленский заявил, что Украина запросит у Южной Кореи системы ПВО, артиллерийские системы и "неофициально важные вещи". Ранее Сеул заверил, что начнет прямые поставки оружия в Украину, поскольку Россия втянула в войну армию Северной Кореи.

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