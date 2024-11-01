Москва и Пхеньян готовят соглашение об отправке северокорейских рабочих на военные заводы в России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской радиостанции KBS.
Зеленский: рабочих из КНДР могут отправить на заводы в Россию
Он не уточнил источник такой информации и время, когда такое соглашение может быть подписано.
Экономисты сообщают, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, в том числе на промышленных предприятиях.
В то же время власти развернули кампанию против трудовых мигрантов, в основном из стран Центральной Азии, и резко сокращают количество выдаваемых им разрешений на работу.
В прошлом Москва принимала рабочих из Северной Кореи, и когда-то в России находилось чуть более 30 000 северокорейских трудовых мигрантов. В основном это была неквалифицированная рабочая сила, используемая в строительстве, рыболовстве и лесозаготовках.
Для Пхеньяна иностранные рабочие были одним из основных источников иностранной валюты в стране. Поэтому в 2017 году их трудоустройство было запрещено санкциями, введенными Советом Безопасности ООН, в который входит и Россия.
Как заявил Зеленский, Москва просит Северную Корею направить в Россию инженерные войска. По его словам, войска, уже отправленные Северной Кореей, дислоцируются, в частности, в контролируемых Россией районах Украины.
Президент Украины сообщил, что Россия уже предупредила спецслужбы ряда стран, в том числе Запада, о том, что северокорейские войска будут задействованы в боевых действиях. В Москве это заявление не прокомментировали.
В интервью KBS Зеленский заявил, что Украина запросит у Южной Кореи системы ПВО, артиллерийские системы и "неофициально важные вещи". Ранее Сеул заверил, что начнет прямые поставки оружия в Украину, поскольку Россия втянула в войну армию Северной Кореи.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!