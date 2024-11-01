PV предупреждает о возможных задержках поездов из-за сильного ветра

PV указывает на то, что деревья, упавшие на пути в результате сильного ветра и дождей, могут мешать движению поездов.

Также VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) призывает людей быть осторожными при оценке необходимости поездок и с пониманием отнестись к задержке поездов из-за ветра.

В то же время представители LDz указывают на готовность устранить потенциальный ущерб от урагана.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу по всей стране порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, а в прибрежных районах - 25-28 м/с, поэтому по всей стране будет объявлено желтое предупреждение о сильном ветре, а на части территории будет действовать даже оранжевое предупреждение.

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