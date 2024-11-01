В Норвегии штормы привели к наводнениям и оползням; люди не пострадали

Сегодня утром дождь прекратился, но предупреждения о наводнениях и оползнях остаются в силе. Ни один человек в штормах не погиб и не пропал, сообщает полиция.

При обрушении моста сегодня утром был заблокирован доступ в город Одда, в котором проживают около 5000 человек. Городок расположен примерно в 60 километрах к юго-востоку от Бергена. Остальные дороги, ведущие в город, были перекрыты из-за шторма. Мэр Одды охарактеризовал ситуацию как драматическую.

Ночью также затопило подвал расположенной неподалеку от Одды исторической гостиницы Hotel Ullensvang, сообщает вещательная компания NRK. В подвале хранилось множество древностей и произведений искусства.

В Швеции также бушевала буря. Были отменены несколько рейсов поездов, а на юге Швеции в некоторых случаях электроснабжение было нарушено более чем 12 000 домохозяйств, сообщает компания E.ON.

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