Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

ТЕСТ С ПРИЗОМ Осенняя депрессия – знаете ли вы, что это такое и как ее избежать?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock

Когда наступает осень и дни становится короче, многие люди начинают ощущать изменения как в настроении, так и в уровне энергии. Настроение колеблется, увеличивается усталость, часто теряется интерес к повседневной деятельности. Эти изменения могут быть связаны с сезонными расстройствами настроения, также известными как осенняя депрессия.

Этот тест покажет, как много вы знаете об осенней депрессии, и поможет лучше понять, как заботиться о своем эмоциональном благополучии, когда окружающая среда становится все мрачнее и серее.

Пройдите тест до 10 ноября, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе.

11 ноября мы определим победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!

Фото: Publicitātes attēls

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх