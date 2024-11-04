ТЕСТ С ПРИЗОМ Осенняя депрессия – знаете ли вы, что это такое и как ее избежать?

Когда наступает осень и дни становится короче, многие люди начинают ощущать изменения как в настроении, так и в уровне энергии. Настроение колеблется, увеличивается усталость, часто теряется интерес к повседневной деятельности. Эти изменения могут быть связаны с сезонными расстройствами настроения, также известными как осенняя депрессия.