Видео "Соснопад!": Вайкуле показала последствия бури

Певица показала обломки сосновых веток, валяющиеся на участке ее дома.

"Вчера у нас был соснопад! Посмотрите, что случилось, пока мы спали!", - комментирует она.

До полудня субботы по всей стране действовало желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. По последним данным, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 169 вызовов, связанных с устранением последствий сильного ветра.

Как ожидается, в воскресенье, 3 ноября, ветер вновь усилится, а в ночь на понедельник, 4 ноября, его порывы на побережье могут достигать 25 метров в секунду.

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