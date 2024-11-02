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Alexandra Nekrasova

Видео "Соснопад!": Вайкуле показала последствия бури

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Скриншот из видео

Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram выложила видео, на котором видны последствия непогоды, обрушившейся в ночь на субботу, 2 ноября, на Латвию.

Певица показала обломки сосновых веток, валяющиеся на участке ее дома.

"Вчера у нас был соснопад! Посмотрите, что случилось, пока мы спали!", - комментирует она.

До полудня субботы по всей стране действовало желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. По последним данным, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 169 вызовов, связанных с устранением последствий сильного ветра.

Как ожидается, в воскресенье, 3 ноября, ветер вновь усилится, а в ночь на понедельник, 4 ноября, его порывы на побережье могут достигать 25 метров в секунду.

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